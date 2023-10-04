فيسبوك وإنستجرام من دون إعلانات يكلف 17 دولارًا شهريًا

قد تفرض شركة Meta رسوم اشتراك على مستخدمي Instagram في أوروبا بقيمة 14 دولارًا شهريًا ما لم يختاروا الإعلانات المستهدفة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض رسومًا شهرية مجمعة قدرها 17 دولارًا للوصول بدون إعلانات إلى Facebook وInstagram على سطح المكتب.

في الشهر الماضي، ظهرت شائعات مفادها أن ميتا ستبدأ في فرض الاشتراكات على المستخدمين الذين اختاروا عدم الاشتراك في الإعلانات المستهدفة، لكن الرسوم المحتملة لم تكن معروفة. ولن يرى المستخدمون المستعدون للدفع أي إعلانات على فيسبوك وإنستجرام، في حين سيتعين على أولئك الذين يريدون الالتزام بالنسخة المجانية الموافقة على استهدافهم بالإعلانات بناءً على بياناتهم الشخصية. وبحسب ما ورد ناقشت الشركة الخطط مع المنظمين في بروكسل وأيرلندا.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على حكم قضائي صدر في شهر يوليو يقضي بضرورة حصول فيسبوك على موافقة المستخدمين للوصول إلى بياناتهم الشخصية. وقالت تلك المحكمة إنه يتعين على مشغلي الموقع إثبات أن المستخدمين أعطوا الإذن عن طيب خاطر، ربما عن طريق السماح لهم برفض تتبع الإعلانات. هذا هو بالضبط ما فعلته شركة آبل مع نظام التشغيل iOS 14، ومع عدد قليل جدًا من المستخدمين الذين اختاروا ذلك، توقعت Meta تحقيق نجاحًا كبيرًا في إيراداتها. وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في حكمها أيضًا إنه يتعين على الشركات استكشاف نماذج الاشتراك للمستخدمين.

إذا كانت الأرقام دقيقة، فإن الأرقام التي كشفت عنها وول ستريت جورنال هي أقل قليلًا من رسوم Netflix في الاتحاد الأوروبي مقابل خطتها الشهرية العادية. مع احتمال أن يكون مستخدمو أو شركات وسائل التواصل الاجتماعي القوية فقط على استعداد لدفع ذلك، يمكن لشركة Meta أن تجبر المستخدمين العاديين بشكل فعال على قبول الإعلانات المستهدفة أو التوقف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها تمامًا.

في وقت سابق من هذا العام، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على فيسبوك بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لنقل بيانات مستخدم من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لقواعد الخصوصية الرقمية الرئيسية للكتلة. والقواعد على وشك التشديد أكثر، حيث تدخل لوائح قانون الأسواق الرقمية في أوروبا (DMA) حيز التنفيذ بدءًا من مارس 2024.

وفي الوقت نفسه، تحقق ميتا ما يقرب من ربع إيراداتها في أوروبا، حيث يمثل التكتل 7.2 مليار دولار من إجمالي 32 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام. ولم تطلق الشركة بعد منافستها على تويتر، Threads، في أوروبا بسبب عدم اليقين بشأن DMA وما إذا كان يمكنها ربط التطبيق بـ Instagram كما تفعل في أي مكان آخر. مع كل ذلك، يجب أن تصبح خطط Meta لجميع تطبيقاتها في الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية خلال الأشهر المقبلة قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.