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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زلزال بقوة 5.5 يضرب جنوب إيران

زلزال إيران
زلزال إيران

ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر، جنوب إيران، منذ قليل، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل. 

زلزال إيران 

وأعلنت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 20:10، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما ضرب زلزال العاصمة الكولومبية بوغوتا، ما أثار حالة ذعر في أوساط السكان، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورنيوز.
 

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,1 درجات عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وفق ما أعلنت هيئة الرصد الجيولوجي الكولومبية عبر منصة "إكس" توتير سابقا. واهتزّت المباني فيما دوّت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.

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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إيران

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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال غرب إيران

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة في حين بلغت شدة الهزة الارتدادية 5.7 درجة على مقياس ريختر.

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