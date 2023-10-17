إيران تهدد إسرائيل بصدمة ثانية.. ورسالة مهمة من خامنئي

وجهت إيران مجدداً تحذيرات شديدة اللهجة مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 11 على التوالي،

وقال نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، الذي هدد تل أبيب من صدمة أخرى إذا لم تضع حدا "للفظائع" التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء إن "صدمات محور المقاومة ضد إسرائيل ستستمر حتى استئصال هذا الورم السرطاني من خريطة العالم"، وفق وصفه.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أكد في قت سابق اليوم أن بلاده ملزمة بالرد على تصرفات إسرائيل. وقال "يجب أن نرد، علينا أن نرد على ما يحدث في غزة، فالمدنيون يتضورون جوعاً ويقتلون بالمئات كل يوم، لذا يجب أن نرد".

كما حمل "أميركا مسؤولية الجرائم الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "السياسة الحالية داخل إسرائيل ينظمها ويصنّعها الأميركيون".

كذلك شدد على ضرورة وقف القصف الإسرائيلي على غزة، مشيداً بالتظاهرات الداعمة لغزة حول العالم.

وكانت إيران حذرت أمس من "إجراء استباقي" محتمل ضدّ إسرائيل "خلال الساعات المقبلة"، في حين تتهيّأ إسرائيل لشنّ هجوم برّي على غزة. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين إنّ "اتّخاذ أيّ إجراء استباقي خلال الساعات المقبلة محتمل"، وذلك في معرض إشارته للقاء جمعه بالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

كما حذّر من أنّ الوقت ينفد لإيجاد حلول سياسية قبل أن يصبح اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس حتميا.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، م أنّ "هجومًا بريًا" للجيش الإسرائيلي على غزة "سيؤدّي إلى حرب طويلة ومتعدّدة الجبهات"، وفق رسالة نشرها مستشاره السياسي محمد جمشيدي.

وسبق أن حذّرت طهران مراراً الجيش الإسرائيلي من شنّ غزو بري للقطاع الخاضع لحصار مطبق، مشددة على أنّ أي عملية من هذا النوع ستقابَل بردّ من جبهات أخرى، ما أثار مخاوف من اتّساع نطاق النزاع وانخراط أطراف وفصائل أخرى فيه.

يذكر أن إسرائيل أعلنت الحرب على حماس غداة اختراق مقاتلي الحركة السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرّات عسكرية وبلدات في جنوب إسرائيل خلّفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

أما على الجانب الفلسطيني فأدت الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل إلى تسوية أحياء برمتها بالأرض، فيما قتل نحو 2800 شخص، غالبيتهم من المدنيين ونصفهم من الأطفال والنساء.