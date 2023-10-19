رئيس تنمية التجارة يفتتح فرع هايبر جديد بمدينة العبور باستثمارات 50 مليون جنيه

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الفرع الـ24 لسلسلة محلات "سبينيس مصر" بمدينة العبور والذي تقدر استثماراته بنحو 50 مليون جنيه.



وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الفرع الجديد يقع بمحافظة القليوبية في مدينة العبور وبمحيط مدينة القاهرة ليكون الفرع هو أول الفروع في خطة توسعات سلسلة سبينيس هذا العام والتي بدأت فى النصف الثاني من عام 2023 والتي تشمل حسب المخطط الوصول بعدد الفروع الجديدة إلى ثمانية فروع قبل نهاية العام المالي في يونيو من عام 2024 وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 320 مليون جنيه خلال العام المالي.

ويأتي الفرع الجديد الذي يقع على محور العبور الرئيسي أمام ارض الجولف بالعبور على مساحة 1100 متر مربع وباستثمارات تمويلية وتشغيلية تقدر بـ 50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعاتها الناجح في السوق المصري من ناحية أخرى.

وأوضح "عشماوي" أن أنشطة التجارة الداخلية سواء أنشطة تجارة الجملة أو أنشطة تجارة التجزئة إضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية قد نجحت بضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي. 2022/2023 تتعدي الـ 5 مليارات جنيه مصري، وقد شهد السوق المصري عدة افتتاحات واسعة ومستمرة على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة الوصول إلى ما يتعدى الـ 7 تريليونات جنيه مصري وهو ما يمثل إنجازًا ضخمًا بكافة المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المتوسط تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.