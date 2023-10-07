شباب جمعيتي يستغاثون بوزير التموين لتعديل منظومة صرف السلع

تقدم عد من شباب مشروع جمعيتى التابع لوزارة التموين بمذكرة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة يطالبون بتعديل منظومة الصرف الآلي لاستعاضات السلع

نصت المذكرة على "بداية نحن نعلم ونقدر ذلك الاتجاه من ميكنة المنظومة التموينية وتتبع السلعة الكترونيآ منذ التوريد الي الوصول إلى المواطن

بدأت المنظومة في محافظة الاقصر ثم بورسعيد وتم التأقلم معها ونجحت في هذه المحافظات

وبعد ذلك تم العمل بها في محافظات أخرى"

كما ورد فى المذكرة أن منظومة مشروع جمعيتى فيما يتعلق بالسلع التموينية يواجه صعوبات في المحافظات الكبيرة مثل البحيرة التي يوجد بها الان أكبر كم من المشاكل وهذه بعض الأخطاء على سبيل المثال وليس الحصر

١_ نزول ارصدة غير مطابقة للحصر.... مثل نزول قيمة الجرد مضاعفة على المكنة

٢_ عدم نزول رصيد لبعض السلع المجرودة والمطابقة أسعارها لأسعار قائمة السلع التموينية

٣_ استمرار السلعة نشطة وقابله للصرف برغم وصول المصروف منها الي الكمية المجرودة

وغيرها من الأخطاء الأخرى التي تسببت في مشاكل لشباب جمعيتي وتجار التموين

عليه نلتمس من سيادتكم الآتي :

اولآ : المتابعة مع شركة التكنولوجيا المسئولة عن السيستم لإصلاح الأخطاء بسرعة في المحافظات العاملة بالمنظومة

ثانيآ : إعادة النظر في تعميم المنظومة بشكل سريع ودراسة ان يكون التعميم تدريجي على فترة زمنية أطول خصوصآ ان المحافظات المتبقية محافظات كبيرة نسبيآ بالمقارنة بالمحافظات التي بدأت بها التجربة مما يعني ان الضغط على السيستم سوف يكون بشكل أكبر

كذلك عدم جاهزية بعض فروع جملة الشركات للعمل وعدم وجود تدريب او فكرة عن المنظومة لمدخلي البيانات