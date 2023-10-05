وكيل التموين باسيوط يؤكد صرف السلع التموينية للتجار والمواطنين غدا

قام ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين في محافظة أسيوط، بمتابعة عملية صرف الاستعاضات للتجار التموينيين وفروع الجمعيتين في محافظة أسيوط حيث يهدف ذلك إلى تسهيل وتسريع عملية توزيع السلع التموينية على المواطنين في المحافظة.

وأكد ممدوح حماد أنه سيتم صرف السلع التموينية للتجار وفروع جمعيتي بدءًا من يوم غد الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن البطاقات التموينية الذكية تعتبر وسيلة مهمة في إدارة وتنظيم عمليات توزيع السلع التموينية. فبفضل هذه البطاقات، يتم تحديد كميات السلع المخصصة لكل فرد من أفراد الأسرة، ونوعية السلع التي يحق لهم الحصول عليها. كما يتم تسجيل المعلومات الشخصية لكل فرد على البطاقة، مما يسهل عملية التوزيع ويضمن إجراءات تفصيلية وعادلة.

وأشار حماد إلي الهدف من عملية صرف الاستعاضات للتجار التموينيين إلى تعزيز دورهم في توفير السلع التموينية للمواطنين، كما أنها تشكل حافزًا إضافيًا للتجار للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية. فالتجار يلعبون دورًا حيويًا في توفير السلع الأساسية للمجتمع، وتسهم الاستعاضات في تقديم التشجيع المادي الذي يساعد هؤلاء التجار على استمرار عملهم بكفاءة.

وتمني وكيل وزارة التموين في أسيوط أن تكون تلك العملية ناجحة وتلبي تطلعات السوق المحلية واحتياجات المواطنين.

حيث تعد محافظة أسيوط واحدة من المحافظات الرئيسية في مصر، ويعتمد العديد من سكانها على السلع التموينية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. لذا، فإن عملية صرف السلع التموينية للتجار وفروع الجمعيات في المحافظة تعد أمرا ضروريا ومهما لتلك الفئة من السكان.