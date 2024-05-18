زينات علوي.. نهاية حزينة لراقصة مصرية شهيرة

تحل غدًا ذكري ميلاد الراقصة الشهيرة زينات علوي، التي رحلت عن عالمنا بعد رحلة صعبة وكانت أيامها الأخيرة قاسية جدًا.

تعتبر زينات علوي أسطورة الرقص الشرقى وأشهر من رقصت بالعصا، وولدت فى أسرة فقيرة فى 19 مايو 1930 بالإسكندرية عانت فى طفولتها من قسوة والدها التى وصلت حد الضرب، فلما وصلت سن الـ16 هربت منه ولجأت إلى قريبتها التى نصحتها بالعمل فى فرقة "بديعة مصابنى".

زينات علوي

تحطيب ورقص شرقي و41 فيلمًا فى السينما

ومزجت زينات علوى فى رقصها بين التحطيب والرقص الشرقى فحققت شهرة كبيرة وانهالت عليها العروض، فى السينما شاركت فى 41 فيلما أبرزها "الزوجة 13" ورقصها الذى لا ينسى على أغنية "كنت فين يا على".

زينات علوي

حياة زينات علوى لم تكن حكرًا على الرقص فقط بل كانت قريبة من الوسطين الأدبى والثقافى، قال عنها أنيس منصور فى كتابه "أظافرها الطويلة":"زينات علوى أحسن راقصة بعد كاريوكا لأن أداءها سهل وجميل ولا تبتذل فى حركاتها".بعد اعتزالها للفن فى عام 1971 بـ17 عاما قضتها فى عزلة تامة عثر عليها فى منزلها بعد وفاتها بثلاثة أيام فى 16 يوليو 1988.

زينات علوي

زينات علوي.. اكشتف الجيران وفاتها بعد 3 أيام

عاشت الراقصة الشهيرة زينات علوي رحلة صعبة فى حياتها حيث عانت من الفقر في أواخر أيامها بعد انحسار الأضواء عنها، واضطرت للعيش في غرفة صغيرة بعدما باعت كل ممتلكاتها، وظلت "زينات" تعاني الفقر ورفضت أكثر من مرة مساعدات زملائها من نجوم الفن، حتى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 58 عاما، واكتشف الجيران رحيلها بعد 3 أيام من الوفاة.