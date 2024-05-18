بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي al-ahly Sport Live يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بتوقيت القاهره موعد مباراه الاهلي والترجي، والتي من المقرر أن تنطلق في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، والتي ينتظرها عدد كبير من المواطنين في الوقت الحالي وسوف نوفر لكم كامل تفاصيلها ليتمكن عدد كبير من المواطنين من متابعتها بشكل مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي al-ahly Sport Live يلا شوت

تأهل الأهلي المصري، بطل الموسم الماضي، والترجي التونسي إلى النهائي، وذلك بفوز الأول على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-صفر، والثاني على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-صفر الجمعة في إياب نصف النهائي.

وحسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة تواليا والسابعة عشرة في تاريخه، بفضل 3 أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم (68)، والفلسطيني وسام أبو علي (83)، وأكرم توفيق (90+12).

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة (57).

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والترجي عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

وسيخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة، ممثلا ثالثا للكرة الأفريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ستنقل قناة Sport TV3 Portugal البرتغالية المباراة بشكل مفتوح وذلك من القمر الصناعي Hispasat، ويمكن التقاط ترددها على هذا النحو:

تردد قناة Sport TV3 Portugal

القمر الصناعي : Hispasat 1B/1C/1D

: Hispasat 1B/1C/1D التردد : 12169

: 12169 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز: 27500

تشكيل الاهلى المتوقع لمباراة الترجي

كما ننشر لكم تشكيل الاهلى المتوقع لمباراة الترجي، والذي يكون نحو ما يلي: