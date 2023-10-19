اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراضه وطرق الوقاية

في العشرين من أكتوبر كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي لهشاشة العظام وذلك من أجل رفع وعي المجتمع بعوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام، وأيضًا بأهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام.

مناقشة عوامل الخطر

ويعد اليوم العالمي لهشاشة العظام فرصة لمناقشة عوامل الخطر لهذا المرض العظمي الصامت من أجل اتخاذ خطوات للوقاية من المرض، فضلًا عن رفع مستوى الوعي العام حول العظام ووظائفها في الجسم.

التعريف بالمرض

ويُعرف مرض هشاشة العظام بأنه حالة طبية تجعل عظام الشخص ضعيفة بدرجة كافية للكسر عند أدنى تأثير، إذ تعد العظام هي المسئول الأساسي الذي يحمل الوزن بالكامل وتساعد في حرية حركة الجسم.

أول احتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام

وفي عام 1996م، كان أول الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام والذي أقامته الجمعية الوطنية لهشاشة العظام في المملكة المتحدة وحظيت هذه المبادرة بدعم إضافي من المفوضية الأوروبية بهدف منع كسور هشاشة العظام.

أعراض مرض هشاشة العظام

ألم في الظهر

فقدان الطول بمرور الوقت

كسر العظام بسهولة

انحناء الجسم

سهولة الاصابة بكسور العظام

طرق الوقاية

ممارسة الرياضة

التغذية الجيدة ولاسيما الأطعمة التي تحتوي على كالسيوم وبروتين

تجنب التدخين

تجنب الإفراط في شرب الكحوليات

تجنب نمط الحياة السيئ

الحرص على التعرض لأشعة الشمس المباشرة لأنها تحتوي على فيتامين د

عوامل الخطر

وقد يؤدي زيادة عوامل الخطر في حال التعرض لكسر سابق أو التاريخ العائلي من الإصابة بهشاشة العظام، أو تناول أدوية معينة تؤثر على صحة العظام، وبالتالي فإن ذلك يؤدي لزيادة الإصابة بهشاشة العظام لذا يجب استشارة الطبيب في هذا الشأن.