عوامل الخطر التي تزيد من هشاشة العظام.. التدخين أبرزها

هشاشة العظام هي انخفاض في كثافة العظام وهذه عملية طبيعية تأتي مع التقدم في السن ومع ذلك، هناك عوامل خطر محددة يمكن أن تؤدي، عن طريق منعها، إلى إبطاء التدهور.

عوامل الخطر الطبيعية لهشاشة العظام

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.

العمر - يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام مع تقدم العمر.

التاريخ العائلي - هشاشة العظام لها مكون وراثي قوي. إن وجود قريب مصاب بهشاشة العظام يزيد من خطر الإصابة به.

عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها

عدم ممارسة الرياضة

تقوم العظام بإصلاح نفسها عندما يمارس الشخص التمارين الرياضية. الضغط الإضافي والألم الناتج عن ممارسة الرياضة يعزز تمعدن العظام. ومع ذلك، صالة الألعاب الرياضية غير مطلوبة. المشي كثيرًا خلال النهار.

الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية

عدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى فقدان العضلات، الأمر الذي يمكن أن يقلل من كثافة العظام.

قلة ضوء الشمس

يمكن لأي شخص الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس. وهذا المركب مهم لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يساعد على تقوية العظام.

التدخين

وجد الباحثون أن هناك صلة بين تعاطي التبغ وانخفاض كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

نقص العناصر الغذائية

فيتامين د والكالسيوم والبروتين ليست العناصر الغذائية الوحيدة اللازمة للحفاظ على صحة العظام. يمكن للمركبات الأخرى، مثل فيتامين K وC، أن تساعد أيضًا في تقوية أنسجة العظام.

عدم كفاية استهلاك الخضار

تعتبر الخضروات مثل البروكلي واللفت والسبانخ مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا العظام من الإجهاد التأكسدي.

بعض عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام لا يمكن تجنبها، ولكن كل هذه الأشياء يمكنك التحكم فيها. إن التغييرات البسيطة في نمط الحياة لا يمكن أن تحسن صحة عظامك فحسب، بل صحتك العامة أيضًا.