نصائح طبية للوقاية من هشاشة العظام.. أشهر الأعراض

قالت الطبيبة إليونورا أرسينييفا، إن آثار هشاشة العظام يمكن أن تكون مدمرة، لكن المرض قابل للعلاج والوقاية، ويحدث عدد كبير من الكسور المرتبطة بهشاشة العظام كل عام، وتحدث ملايين الوفيات كل شهر نتيجة لكسر الورك.

ما هي هشاشة العظام؟

هشاشة العظام هي عندما تصبح العظام أكثر هشاشة تدريجياً، وإن المزيج الصحيح من تغييرات نمط الحياة والتغييرات الغذائية وممارسة الرياضة يمكن أن يوقف تطور فقدان العظام وفي بعض الحالات يزيد من كثافة العظام.

وعلى الرغم من أن الوقاية هي حقًا أفضل مسار للعمل، إلا أن هناك خطوات مهمة يمكن أن تساعدك إذا كنت مصابًا بالفعل بهذا المرض، كما تقول الطبيبة إليونورا أرسينييفا لـ MedicForum.

أعراض هشاشة العظام

في المراحل المبكرة من فقدان العظام، عادة لا توجد أعراض ومع ذلك، إذا تعرضت عظامك للتلف، فقد تواجه علامات هشاشة العظام التالية:

آلام الظهر الناتجة عن تدمير الفقرات أو كسرها.

فقدان تدريجي للارتفاع.

الموقف المترهل

كسر العظام الذي يحدث بسهولة أكبر.

مستويات الهرمونات

أحد أقوى عوامل الخطر هو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يمكن أن يؤدي علاج سرطان البروستاتا لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء إلى تسريع فقدان العظام، وفرط نشاط الغدة الدرقية، أو الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن يسبب أيضًا فقدان العظام.

نصائح الطبيبة للوقاية من هشاشة العظام وحتى عكس اتجاهها

يعد الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د جزءًا مهمًا من الوقاية من هشاشة العظام والأمراض الأخرى ذات الصلة من خلال تعزيز نمو العظام وصحة العظام.

إن تناول الكثير من الفواكه والخضروات لن يفيد صحة عظامك فحسب، بل صحتك العامة كما يمكن تقوية العظام من خلال ممارسة الرياضة، لذا ينصح بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف على الأقل أسبوعياً لتحسين قوتها.

ويمكن تحسين الوقاية من هشاشة العظام وصحة العظام في أي عمر لا تعتقد أن الوقت قد فات وتحدث إلى طبيبك للحصول على المشورة حول كيفية تحسين صحة عظامك.

يمكن تحسين الوقاية من هشاشة العظام وصحة العظام في أي عمر ولا تظن أن الوقت قد فات واستشر طبيبك العام أو أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة حول كيفية تحسين صحة عظامك، كما يقول الطبيب.