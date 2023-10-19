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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعليق مثير من شوبير حول رسالة محمد صلاح

شوبير
شوبير

أبدي الإعلامي أحمد شوبير تعجبه من منتقدي محمد صلاح بعد الفيديو الذي نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي وحديثه عن القضية الفلسطينية.

 

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وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: “محمد صلاح لو عمل اللالى مش هيعجب حد، ولو خد بندقية وراح يحارب مش هيعجب بردو، هو عارف الصالح العام وعارف بيتكلم إزاى وعارف رسالته بتصل لمين”.

 

وأكمل شوبير، “ محمد صلاح كان عقلانى فى رسالته وأنا مقدر اللى عمله واللى بيعمله صلاح،  ومش مطلوب يمسك بندقية ويروح يحارب كل واحد بيحارب بأسلوبه واللى عليه عمله”.

وتابع :" أقف تماما فى صف محمد صلاح، وقال اللى الناس عايزه تقوله  تبرع مادى عمل وطلع أتكلم فى فيديو، والفيديو بتاعه تخطى 110 ملايين مشاهدة".

 

وأختتم شوبير: "إذا ما كناش إحنا اللى نساند مش هيبقى فيه محمد صلاح وإنت بتعمل ده كله عشان عندك محمد صلاح فأنت عايز تلغى يبقى عندك حد بالقوة دى والتأثير ده ولازم ناخد بالنا، وهناك بيت شعر بيقول، والله لو صاحب المرء جبريل ما سلم من قال ومن قيل، أو قصة جحا والحمار".

 

 

 

 

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