عبدالملك: كنت أتمنى أن تكون كلمة محمد صلاح بـ"لهجة شديدة"

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن فريق سيمبا التنزاني ليس خصم سهل، وهناك ضغوط جماهيرية متوقعة على لاعبي الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر سيواجه صعوبات بكل تأكيد خصوصا أنه سبق وخسر على نفس الملعب قبل سنتين، ولكن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة جيدة، خصوصا أن توقيت المباراة في صالحه وهو الأقرب للتأهل للدور القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فوجئت باستبعاد أنتوني موديست، خصوصا أنه تم التعاقد معه من أجل هذه المواجهات، ومن الممكن أن يجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء مع الدفع به في أخر نصف ساعة، واتوقع فوز الأهلي بهدف نظيف".

وأضاف: "يجب أن يعلم فيتوريا أن منتخب مصر دائما يقدم نتائج قوية في أمم إفريقيا، ومن الطبيعي أن نتفوق على العديد من فرق القارة".

وواصل: "الكلمة أهم من الدعم المالي، وطبعا نشكر صلاح على تبرعه ماليا، لكن هو نجم العرب الأول حاليا وهو قدوة وفخر العرب في كرة القدم والدوري الانجليزي، والناس كان تريد منه الدفاع عن قضية فلسطين، وكنت اتمنى أن تكون الكلمة بلهجة شديدة، والفيديو سيتخطى الـربع مليار مشاهدة، وهذا هو التأثير الذي سيفرق مع أهل غزة ويدين العدوان الاسرائيلي الغاشم".