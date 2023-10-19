الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار السلع الغذائية في مختلف المحافظات.. تخفيضات ملحوظة

السلع الغذائية
السلع الغذائية

شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، بشكل ملحوظٍ، وهو ما دفع الدولة بالتدخل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتجلى ذلك في التوافق على مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع البنك المركزي، بتخفيض الأسعار بنسبة بين 15% و25%.

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محافظ بني سويف: انتظام العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية  لمحاربة الغلاء

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فودة يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة دهب

أسعار السلع المخفضة

وانخفضت أسعار سلع رئيسة منها السكر والزيت والألبان، وفي سياق ما سبق منذ تطبيق المبادرة خلال الأيام القليلة الماضية، وتشهد محركات البحث جوجل بحثًا مكثفًا عن أسعار السلع المخفضة، حيث تتابع وستتابع الأجهزة الرقابية مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار.

أسعار السلع الغذائية 

سعر كيلو سكر معبأ 27 جنيهًا.

سعر كيلو أرز معبأ يتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

سعر علبة جبن 500 جرام تتراوح بين 26 و31 جنيهًا.

سعر علبة جبن 250 جرام 16 جنيهًا.

سعر لتر حليب يتراوح بين 25 و28.5 جنيه.

سعر حليب 500 جرام 15.5 جنيه.

سعر كيلو دقيق معبأ 17.5 جنيه.

سعر طبق بيض أبيض: 135 جنيهًا.

سعر المكرونة 300 جرام 5.25 جنيه.

سعر زيت خليط 700 مل 34 جنيهًا.

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