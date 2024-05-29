الأربعاء 29 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار باقات الحج لحجاج الداخل.. (يا رايحين للنبي الغالي)

أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج

يحرص كل مسلم على أداء مناسك الحج، لذا يرغب الكثير مع اقتراب موسم الحج في معرفة أسعار باقات الحج لحجاج الداخل، حيث طرحت المملكة العربية السعودية أسعار باقات الحج لحجاج الداخل 1445هـ-2024.

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أسعار باقات الحج

وفي إطار تيسير المملكة، على المواطنين الراغبين في أداء وفقًا لظروف كل شخص المادية، تم تقسيم أسعار باقات الحج للحجاج لعدة فئات.

أسعار باقات الحج لحجاج الداخل

- للإقامة في عرفات ومنى ومزدلفة، ترواح سعر الباقة الأولى بين 10 آلاف و596 ريالًا سعوديًا و11 ألفًا و841 ريالًا سعوديًا.

- للإقامة في عرفات ومنى ومزدلفة، تتراوح الأسعار بين 8092 و8458 ريالًا سعوديًا.

- للإقامة في الأبراج الموجودة في عرفات ومنى ومزدلفة، بلغت الأسعار إلى 13150 ريالًا سعوديًا.

- للإقامة في مكة وعرفات ومزدلفة، بلغ سعر الباقة 3984 ريالًا سعوديًا.

مدينة مكة المكرمة

جدير بالذكر أعلن الأمن العام السعودي، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 23 مايو الجاري وحتى الـ 23 من شهر يونيو المقبل.

أداء مناسك الحج والعمرة

وفي سياق آخر أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة، من بينهم 1000 حاج وحاجة من ذوي "الشهداء والأسرى والجرحى" الفلسطينيين، لأداء مناسك الحج والعمرة.

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