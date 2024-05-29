عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا بالأسواق المصرية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 -5- 2024 بالتعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3140 جنيها، حيث شهدت الأسعار ارتفاع في السوق المصري بعد صعود الأوقية العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها

الذهب العالمي

انخفض سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك خلال تداولات اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2340 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2351 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2344 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2358 دولارا للأونصة، مما يدل على استمرار تذبذب أسعار الذهب وبحث السعر عن حافز مناسب للخروج من منطقة التداولات العرضية الحالية.

تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع تعكس الحذر لدى المتداولين وعدم الرغبة في اتخاذ اتجاه واضح قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر فى تسعير الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي على مستويات الدولار والذهب.

تكبدت أسعار الذهب خسائر، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

تحديث الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2356.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو.

لكن العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2357.80 دولار.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية خلال عدة أسابيع.