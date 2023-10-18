فودة يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بمدينة دهب

استكمالا لجولاته المفاجئة لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الرئيسية، افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، معرض السلع الغذائية المخفضة في لطار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمدينة دهب، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بخفض الاسعار للسلع الاساسية، بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت .

وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم .

وجدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين حيث ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.

وأضاف المحافظ أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هي : الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز،

وشدد اللواء خالد فوده إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة دهب، وإبراهيم الحارون مدير تموين جنوب سيناء، وعددا من مشايخ وعواقل مدينة دهب

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