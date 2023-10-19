عاجل
بسمة وهبة معلنة تفويضها للسيسي: الأرض عرض وسننزل لحماية حقوقنا (فيديو) أيمن محسب: وجهنا قواعدنا بكل المحافظات للخروج إلى الشوارع للتنديد بالعدوان الإسرائيلي
الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تعلن وقف جميع الأنشطة والفعاليات

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا تعلن من خلاله وقف جميع الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الحالية ولمدة 3 أيام حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

txt

الشباب والرياضة تُنظم ورشة عمل حول الأمن الغذائي للمشاركين بسفينة النيل للشباب العربي

txt

الشباب والرياضة تطلق المسابقة العلمية العالمية للنشء على مستوى مراكز الشباب

وجاء البيان كالأتي: " في ضوء قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ".

وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

ويأتي ذلك في ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية في مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فس جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.

الجريدة الورقية