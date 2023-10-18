الشباب والرياضة تُنظم ورشة عمل حول الأمن الغذائي للمشاركين بسفينة النيل للشباب العربي

تزامنًا مع إعلان الرئيس عام 2023 للشباب العربي ..

نظمت وزارة الشباب والرياضة، ورشة عمل تفاعلية حول الأمن الغذائي ضمن فعاليات مشروع سفينة النيل للشباب العربي، والذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والإدارة المركزية لشئون الوزير، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الأمانة الفنية لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب، والإتحاد العربي للتطوع، وذلك في إطار تزامنًا مع إعلان فخامة الرئيس عام 2023 للشباب العربي.

أدار الورشة الشباب المعنيين بمشكلة الأمن الغذائي في الوفد المصري، وقد كانت مناقشات متنوعة وثرية حول موضوع الأمن الغذائي، وإمكانيات كل دولة في تحقيق الأمن الغذائي، علاوة على التعرف على رؤية مصر 2030 في هذا الجانب، والحديث عن مفهوم الأمن الغذائي، وعناصره ، وأبعاده ومنها، التوافر، الوصول الاقتصادي، الاستخدام، الاستقرار، صفة الفاعل، والاستدامة.

وعلى هامش الورشة تم تخصيص مساحة للحديث عن كيفية تحقيق كفاءة الغذاء من خلال النظام الغذائي الصحي والرياضي، وأدارها الكابتن حيدر قليط رئيس الوفد اللبناني والحكم الدولي، وتحدث عن جودة الغذاء وتنوعه، من خلال النظام الغذائي الجيد، وممارسة الرياضة، والبعد عن الريجيم أو تكميم المعدة، والتي قد تسبب بعض الأضرار، علاوة على ممارسة الرياضة بدون تدخين.

وفى الختام، تم طرح مبادرة من الدكتور خالد العزب نائب رئيس الإتحاد العربي للتطوع، وهى إطلاق العنان للعقول للإجابة عن 3 أسئلة هامة ( السؤال الاول ما هو مؤشر التنوع الغذائي ؟ ، السؤال الثاني ما هو مؤشر الاستهلاك الغذائي ؟ ، ما هو مؤشر التكيف الغذائي ؟