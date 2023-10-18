الشباب والرياضة تطلق المسابقة العلمية العالمية للنشء على مستوى مراكز الشباب

بالتعاون مع مؤسسة فادية الصباح للابتكار بدولة الكويت...

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين- مسابقة فادية السعد الصباح للابتكار للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ عالميًا ، داخل مراكز الشباب بالتعاون مع مؤسسة فادية الصباح للابتكار بدولة الكويت ، وذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية المصرية باكتشاف ورعاية المواهب لدي النشء .

وتهدف المسابقة الى إعداد جيل من الطالبات المتميزات فى مجال العلوم والذكاء الاصطناعي ، دمج التعليم الإلكتروني بمشاريع تربوية هادفه ، تعزيز العمل الجماعى والقدرة على الحوار وتنظيم العمل .

ويشترط الإشتراك في المسابقة من الطالبات المتميزات فى مجال العلوم والذكاء الاصطناعي كفريق عمل وليس عمل فردى بواقع فريق من الطالبات فى المرحلة الاعدادية وفريق من الطالبات فى المرحلة الثانوية على الا يزيد الفريق عن ثلاثة ولا يقل عن اثنين من الطالبات .

وتتضمن المسابقة عدة مراحل منها تقديم فكرة المشروع وفقًا للنشرة واستمارات التقديم على الايميل ( mailto:[email protected]) ومن خلال وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية لتنمية النشء) ثم مرحلة التصفية المحلية من خلال لجنة متخصصة ومعتمده وتصعيد عمل واحد جماعى في كل مرحلة للسفر الى دولة الكويت لتمثيل مصر .



