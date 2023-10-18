إتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات الدوري في موعدها

أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباريات الرسمية سوف تستمر في مواعيدها ولا توجد أي تأجيلات.

وقال عامر حسين في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: “بيان وزارة الشباب والرياضة بسبب أحداث فلسطين ليس هدفه تأجيل المباريات وستقام في مواعيدها المحددة ”.

وأضاف: " سيكون هناك دقيقة حداد على شهداء فلسطين قبل إنطلاق جميع المباريات".

بيان من وزارة الشباب بوقف جميع الأنشطة والفعاليات



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بياناً بتأجيل كافة الفعاليات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، حيث جاء نص البيان على النحو التالي:

في ضوء قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة الشبابية والرياضية التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، باستثناء المنافسات الرسمية.

ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.