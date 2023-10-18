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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يطالب بتوقف المجازر في قطاع غزة

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر رسالة دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية في أعقاب حادث قصف مستشفي الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء بقطاع غزة.

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مدير منتخب مصر: الهجوم على محمد صلاح زائد عن الحد

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” : “ ليس من السهل دائما التحدث في أوقات مثل هذه، هناك الكثير من العنف ووحشية تدمي القلوب”.

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وتابع: “ لا يمكن أن نتحمل وتيرة العنف المتصاعد منذ عدة أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب أن نوفر لها الحماية ”.

وأضاف صلاح: “ من الضروري أن تتوقف هذه المجازر، العائلات تتقطع أوصالها ويجب ان يتم السماح بتقديم الدعم الإنساني في الحال لقطاع غزة ”.

وأكمل: “ شاهدنا بالأمس مشاهد مروعة في المستشفي، الأوضاع في غزة مزرية ويجب أن يحصل سكانها على الماء والغذاء والدواء بشكل فوري ”.

وأتم: “ أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معاً، منعاً لسقوط المزيد من الأبرياء، يجب أن تسود الإنسانية ”.

 

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