ندوة دينية عن المعاملة الحسنة والوسطية فى الإسلام بمركز شباب نجع حمادي

نظمت إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادى، شمال محافظة قنا اليوم الأربعاء، ندوة دينية عن المعاملة الحسنة بمقر مركز شباب مدينة نجع حمادي.

واستهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئة العمرية من الشباب الطلائع، وذلك ضمن خطة النشاط الدينى.

وتحدث مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب فى تفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

وذكرت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة، تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار .

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية، وتحت إشراف وتنفيذ عايده محمد مدير الإدارة.