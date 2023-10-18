تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الإمارات ورئيس وزراء اليابان

تلقى "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس دولة الإمارات، اتصالًا هاتفيًا من "فوميو كيشيدا" رئيس وزراء اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت "وكالة أنباء الإمارات"، إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الأولوية القصوى لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي وضرورة تجنيبهم مزيدا من المعاناة في ظل التطورات الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة.

كما بحثا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار ومنع مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية، بجانب تكثيف المساعي الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن.

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيدا من العنف وعدم الاستقرار.

وبحثا أيضًا سبل تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة تُطالب بوقف كامل لإطلاق النار في غزة

وجهت "أبو ظبي"، على لسان المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة "السفيرة لانا زكي"، دعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة اليوم الأربعاء.

وقالت لانا: "ندعم وقف إطلاق نار كامل لأسباب إنسانية، ولا نطلب القيام بذلك على حساب أمن إسرائيل ولكن ليتمكن الناس من الاعتناء بالجرحى ودفن الموتى بكرامة وإعادة عيش حياتهم".

وأشارت إلى أنه لأكثر من 140 عامًا قدم المستشفى الأهلي المعمداني خدمات طبية واللجوء لأجيال من الغزاويين وأمس قتل أكثر من 500 فلسطيني في ضربة على هذا المستشفى.