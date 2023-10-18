حالات يمنع فيها تناول الشاي.. النقرس أبرزها

قال خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف، إن بعض الظروف الصحية تجعل شرب الشاي غير آمن.

في مقابلة مع أحد الأطباء، أوضح أن قوة الشاي ترتبط بطريقة معينة بمستوى البيورينات فيه - وهي مواد تنشط العمليات الالتهابية، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض النقرس.

وقال أرزاماستسيف: "كلما أضفنا المزيد من أوراق الشاي، كلما تغلغلت كمية أكبر من البيورينات في المشروب".

وأكد الطبيب: لا يستطيع الأشخاص المصابون بالنقرس شراء الشاي المخمر بشكل ضعيف جدًا، أو يجب عليهم الاستغناء عنه تمامًا.

وأضاف الطبيب، “يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والأرق وأمراض المعدة الحادة شرب الشاي بحذر".

أشار أرزاماستسيف إلى أن الشاي هو مصدر للكافيين - فالكروم العالية من هذه المادة يمكن أن تؤثر على تقلبات ضغط الدم، والتي ترتبط بأعراض غير سارة للغاية وفي حالة اضطرابات المعدة، فإن شرب الشاي القوي يمكن أن يساهم في تفاقم الحالات المؤلمة؛ في الأشخاص الأصحاء، يمكن أن يسبب حرقة المعدة بسبب تهيج الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي، وأولئك الذين هم عرضة لحرقة المعدة يجب أن يشربوا الشاي بحذر.