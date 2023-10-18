الامتناع التام عن الخبز ليس ضروريًا لفقدان الوزن

الخبز لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع النظام الغذائي الصحي ولا داعي للتخلي عنه تمامًا حتى عند فقدان الوزن.

قالت عالمة الغدد الصماء فيليبوفا في مقابلة إن موضوع تناول الخبز يظل دائمًا ذا صلة، لكن العديد من الروس لديهم فكرة خاطئة عن هذا المنتج. وعلى وجه الخصوص، ونصحت الطبيبة بعدم اعتبار الخبز الداكن أكثر صحة من الخبز الأبيض.

وتركيبة الخبز والدقيق الذي يصنع منه أمر مهم، ويمكن صنع الخبز الأبيض من دقيق القمح، ولكنه من الحبوب الكاملة، وقالت المتخصصة لقناة سانت بطرسبرغ التلفزيونية: "بعد ذلك سيكون هناك الكثير من الفيتامينات والخصائص المفيدة".

وأضافت فيليبوفا أن خبز الخميرة غالبًا ما يتم تشويهه وأوضحت أن الخميرة المستخدمة في تحضير عجينة الخبز لا تدخل الجسم عملياً من المنتج النهائي، بل يتم تدميرها أثناء عملية الخبز.

عادة ما يحتوي الخبز العادي الذي يتم شراؤه من المتجر على الغلوتين هل يجب أن نخاف منه؟ صرحت عالمة الغدد الصماء أن الغالبية العظمى من الناس يمتصون هذا المكون بشكل طبيعي تمامًا، والغلوتين ضار حقًا لعدد قليل جدًا من المواطنين؛ فهم يشعرون بعدم الراحة والأعراض غير المواتية بعد تناول المنتجات التي تحتوي عليه.

ولفت الطبيب إلى أن الخبز بشكل عام منتج غذائي صحي، ويحتوي الخبز على الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات المختلفة؛ ولا ينصح باستبعاده بالكامل من النظام الغذائي والشيء الرئيسي هو أن تعرف متى تتوقف، عندها سيكون الخبز مصدر فائدة.

وأكدت فيليبوفا أن الرفض الكامل للخبز ليس ضروريًا حتى عند فقدان الوزن ولكن على من يحاول إنقاص وزنه ألا يتناول أكثر من قطعة واحدة في الوجبة الواحدة وبشرط أن يكون الشخص نشيطًا بدنيًا، يمكنه أن يأكل قطعتين أو ثلاث قطع من الخبز يوميًا.