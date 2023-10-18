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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رؤوف خليف معلقًا لمباراة الاتحاد والقوة الجوية بدوري أبطال آسيا

رؤوف خليف
رؤوف خليف

أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن معلقي مباريات النصر والاتحاد والهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي سيخوضها الثلاثي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة القوة الجوية العراقي يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وستقام المباراة في السابعة مساءً عبر قناة SSC وتم تكليف المعلق رؤوف خليف بمهمة الوصف والتعليق على المباراة المرتقبة.

موقف الاتحاد قبل المباراة :

فريق الاتحاد يستعد لخوض مواجهة في غاية الأهمية، حيث تتسلح كتيبة النور بالقوة الضاربة للفريق من أجل اقتناص النقاط الثلاثة للمباراة المقبلة والحفاظ على تواجده بقوة في منطقة المنافسة على صدارة المجموعة.

وخاض فريق الاتحاد بدوري أبطال آسيا حتى الآن مباراة وحيدة كانت ضد فريق أولماليك الأوزبكستاني وحقق فيها الفوز بثلاثية دون رد سجلها هارون كمارا و رومارينيو هدفين أحدهما من ضربة جزاء.

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