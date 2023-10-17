الاتحاد السعودي: نبحث عن استضافة كأس آسيا 2027 لتكون "بروفة" لمونديال 2034

شدد إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحصول على استضافة كأس العالم 2034 المقبلة، تعد أهم مباراة يستعد السعوديين لخوضها خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الجميع سيبذل قصاري جهده لاستضافة المونديال في 2034 المقبلة، حيث أوضح أن استضافة هذه البطولة على الأراضي السعودية تعد شرفًا كبيرًا.

تصريحات أمين عام الاتحاد السعودي

تحدث إبراهيم القاسم في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "الرياضية" السعودية، حيث قال: "الفوز باستضافة مونديال العالم المقبلة 2034، تعد تجسيدًا لأهم مباراة يستعد السعوديين خوضها ودون أدنى شك سنحاول بذل أقصى جهد لنا من أجل الفوز بحق الاستضافة ونيل شرف تنظيم بطولة كأس العالم على أرض السعودية".

وأكمل: "الجميع يؤمن بنجاح ملف ترشيح السعودية للحصول على استضافة هذه النسخة من المونديال، كما أن جميعهم شاهدين على النمو الكبير لرياضة كرة القدم في السعودية".

وأردف: "أصبحت قوة إيجابية مؤثرة في مشهد كرة القدم العالمي، على سبيل المثال قبل عامين فقط لم يكن لدينا دوري كرة قدم للفتيات في المدارس وارتفع عدد المشاركات في هذا الدوري إلى أكثر من 70 ألف فتاة خلال العام الجاري".

وأضاف: "هذا مجرد مثال على نمو وتطور كرة القدم في السعودية، لهذا السبب نعتقد أن جميع هذه الاتحادات الأعضاء من الدول الصديقة حول العالم تؤمن بملف الترشح السعودي".

وأكمل: "نمتلك بالتأكيد أسس متينة تمكننا من المضي نحو الاستضافة 2034، كما نشعر بالفخر حيال استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في السعودية".

وأختتم القاسم تصريحاته: "نبحث عن استضافة كأس آسيا 2027، وتعد استضافه هذه البطولات عوامل مهمة تدعم طموحاتنا لاستضافة بطولة كأس العالم للمرة الأولى على الأراضي السعودية".