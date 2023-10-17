الاتحاد السعودي: حصولنا على مونديال 2034 يجد اهتمام 100 اتحاد حول العالم

أكد إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ملف السعودية لاستضافة نسخة كأس العالم 2034 المقبلة، يحظى بدعم أكثر من 100 اتحاد حول العالم، كما أن الأمير محمد بن سلمان مهتم للغاية بالأمر.

وأوضح أن هناك 11 عامًا من الاَن وحتى 2034، وتعد رحلة طويلة، ولو نعود إلى 2016 فلن نتخيل ما وصلنا له خلال الفترة الحالية.

تصريحات القاسم

تحدث إبراهيم القاسم في تصريحات صحفية نقلتها جريدة الرياضية السعودية عن تقديم السعودية ملفًا لاستضافة كأس العالم 2034، حيث قال: "ملف السعودية لاستضافة بطولة مونديال 2034، يجد دعمًا من 100 اتحاد حول العالم، كما أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يبدي اهتمامًا كبيرًا بكرة القدم".

وتابع القاسم تصريحاته: "ما زال أمامنا أحدى عشر عامًا من اليوم حتى كأس العالم 2034، فهي رحلة طويلة، إذا عدنا بالذاكرة إلى عام 2016 لم نكن نتخيل أبدًا ما وصلنا إليه اليوم، عند انطلاق رؤية 2030، ويمكنكم اليوم بعد مرور 7 أعوام ملاحظة التقدم الهائل الذي أحرزته الدولة".

وأردف: "نستطيع أن إنجازات كثيرة خلال الـ 11 عامًا المقبلة، نحن نلتزم في استخدام أحدث التقنيات والابتكارات من حول العالم وهي ليست مهمة ننجزها بشكل منفرد بل هو عمل جماعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسنعمل لمواصلة مسيرة التقدم والانجاز السعودي، وسنمضي قدمًا لتنظيم نسخة 2034 من بطولة كأس العالم".

وأردف: "رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتمثل في تعزيز المكانة العالمية التي تحظى بها هذه الرياضة، وبصفتنا أحد الاتحادات الأعضاء نلتزم بالعمل على تحقيق هذه الرؤية، ونهدف لتطوير اللعبة ويمتد هذا للعالم كله".

وأوضح: "لابد من توجيه الدعوة للجميع لزيارة السعودية والاطلاع بأنفسهم على شغف الشعب السعودي وعشقه لهذه اللعبة، ورؤية شباب السعودية وأجيال المستقبل، والفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 يٌعد الأهم في تاريخ الكرة السعودية".