ثنائي فيوتشر ينتظم في تدريباته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

انتظم الثنائي عمر كمال عبد الواحد، وعلي زعزع، لاعبا فريق مودرن فيوتشر، في مران الفريق اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

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ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد الثنائي عمر كمال وعلي زعزع، في مران مودرن فيوتشر اليوم، بعد عودة الأول من معسكر منتخب مصر الأول، والثاني من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.