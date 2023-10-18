بيدرو جوميز للوفد: الزمالك من أكبر الأندية الأفريقية ولا أمانع التدريب في مصر

أبدي المدرب الإسباني بيدرو جوميز كارمونا سعادته بإرتباط إسمه مؤخرًا بنادي الزمالك كمدرب مساعد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وتحدث بيدرو جوميز في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد وقال: " الزمالك نادي كبير ومعروف في أفريقيا فهو من أكبر الأندية الموجودة هناك".

وأكمل: "كنت قريبًا من التواجد مع أوسوريو في الجهاز الفني للزمالك ولكن هناك بعض الأمور التي عرقلت التفاوضات".

وعن رأيه في الدوري المصري قال: الدوري المصري من الدوريات القوية في المنطقة العربية، حيث إني تواجدت من قبل هناك في نادي الهلال السعودي وأعرفه جيدًا".

وعن سؤاله عن إمكانية تدريبه في الدوري المصري قال: "بالطبع لا أمانع في التدريب بالدروي المصري إن جائت لي فرصة جيدة".

في سياق متصل يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نادي سموحة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يحتل نادي الزمالك المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط والتي جمعها من الفوز في لقاء وتعادل في مواجهتين، على الجانب الاخر نادي سموحة الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل.