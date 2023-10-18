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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنفانتينو يحسم الجدل: كأس العالم 2034 في قارة آسيا

انفانتينو
انفانتينو

حسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ، أن بطولة كأس العالم 2034 ستقام في قارة آسيا وذلك وسط تنبؤات بحصول السعودية علي حق إستضافة البطولة.

 

 

حيث صرح جياني إنفانتينو عبر قناة "الإخبارية": "بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستكون آسيا لديها الفرصة لاستضافة كأس العالم 2034".

 

وأضاف: "كرة القدم كما قلت من قبل توحد العالم، كما كان في قطر وهكذا ستكون في أمريكا وكندا النسخة المقبلة".

 

يثذكر أن نسخة كأس العالم القادمة 2026 ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك ، بينما نسخة 2030 ستكون بتنظيم ثلاثي بين إسبانيا والبرتغال والمغرب.

 

 

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