الغردقة تنتفض للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين

شهد ميدان الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، توافد عدد كبير من الأهالى والأحزاب والكنيسة منذ الساعة الثالثة عصراً؛ للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطينى الأعزل وقصف المنازل و المستشفى الاهلى المعمدانى

وطاف المتظاهرون بميدان الدهار أكبر ميادين الغردقة رافعين أعلام مصر وفلسطين ومرددين" هنحارب هنحارب.. افتحوا لنا المحارب"وخيب خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"

وكان الرئيس السيسى قد أعرب عن بالغ الأسي والألم، وتقدم بخالص التعازي، في ضحايا القصف الوحشي للمستشفي الأهلي المعمداني، وأكد إدانة مصر لكافة الاعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية وشدد علي رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها بشكل فوري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مع المستشار الفيدرالى لجمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس

وقال السيسى، إننا فى توقيت غاية فى الدقة والخطورة، فى ضوء التصعيد العسكرى الخطير، الذى يشهده قطاع غزة.

وأضاف أن تعداد مصر 105مليون نسمة واذا طلبت منهم النزول إلى الشارع لدعم دولة فلسطين سوف يلبون النداء

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