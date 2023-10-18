إتمام 60% من إنشاءات مستشفي مدينة قنا الجديدة

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيبات بمستشفي قنا الجديدة،.

واستمع محافظ قنا، لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات بالمستشفى والتي تقع على مساحة 18 الف و388 متر مربع وتتكون من بدروم ودور أرضي و 6 طوابق علوية وتضم 175 سرير ، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 60%، و سيتم الإنتهاء من الأعمال بالمستشفى خلال شهر مارس القادم.

وتضم طوابق المستشفي، الطابق الارضي يضم أقسام ( الاستقبال – العيادات الخارجية – الطوارئ – الأشعة – المعامل المركزية – الصيدلية ) ، ويضم الطابق الاول علوي أقسام ( العمليات – العناية المركزة الحرجة – الغسيل الكلوي – الجناح الاداري – وحدة المناظير – قاعة اجتماعات ) ، ويضم الطابق الثاني علوي أقسام ( غرف المرضي – العناية المركزة والعزل – خدمات ومخازن فرعية ).

ويضم الطابق الثالث علوي أقسام ( عناية أطفال حديثي الولادة – العناية المتوسطة - غرف المرضي – عمليات نساء ) ، ويضم الطابق الرابع علوي أقسام ( غرف مرضي – سكن طبيبات – مدير المستشفي – خدمات ومخازن فرعية ، ويضم الطابق الخامس علوي غرف للمرضي وسكن اطباء ، ويضم الطابق السادس علوي غرف للمرضي وسكن تمريض وخدمات ومخازن فرعية وقاعة متعددة الاغراض وقاعة للاجتماعات

ورافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والنائب محمد احمد الجبلاوي والنائب مصطفي محمود مصطفي عضوا مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز.