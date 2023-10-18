جولة تفقدية لقيادات جامعة عين شمس بالمدينة الطبية

تفقدت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للإطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للإنتهاء وتسليم المشروع.

تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، و انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.

وحضر الجولة التفقدية الأستاذ الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور ياسر مجاهد مدیر مركز الاستشارات الهندسية والسادة استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية .

كما شارك بالجولة الدكتور حازم الدالى المستشار الهندسى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتورة.رغدة طلال مدير مستشفى الطواريء والدكتورحسام البرمبلى أستاذ الإنارة والصيانة بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشارى الأشغال العسكرية و الدكتور جمال حسين استشارى الأعمال الهندسية بمكتب الاستشارات الهندسية والدكتور محمد صالحين أستشارى الأعمال المعمارية بمركز الاستشارات الهندسية والرائد محمد صلاح و النقيب محمود طارق عثمان من الأشغال العسكرية.

و شددت رئيس جامعة عين شمس على ضرورة تكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم ، والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبت بسرعة تقديم التصميمات النهائية للمشروع لإعتمادها وتحديد موعد للتسليم.

كما وجه "الأنور" بضرورة توحيد اسم الدمرداش على جميع المستشفيات كذلك الإهتمام بالواجهات وتصميمها بالشكل الأمثل وتوحيد اللون خاصه فى الخلفيات والجوانب بجميع الجهات لتحسين المظهر الجمالى للمستشفى وحصر باقى الأعمال وعرضها للإتفاق على الفرش المقرر تنفيذه للحصول على الموافقات كذلك توفير أوناش التى تستخدم للصيانة الدورية للمبانى والمنشآت.

واشتملت الزيارة جولة بموقع مستشفى جراحات وأورام الأطفال الجديدة والتى تم الانتهاء من الدور الأول والثانى من إجمالى سبع أدوار .

وأشارالدكتور جمال حسين أن السور المحيط بالمستشفى مؤقت وأنه سوف يتم هدم الآبار واتخاذ الإجراءات الإحترازية .

إنشاء بنك الدم الرئيسي

كذلك المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي والحديقة المحيطة بمكتبة عرب المحمدى ، بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المصممة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والجارى استكماله ،خاصة جراحة العظام والباطنة وشملت الجولة ٢ دور عمليات و٣ أدوار وحدة رعاية متكاملة بما يشمل إجمالى ١٢٠ سرير وبالإضافة إلى دور أكاديمى وقاعات محاضرات وأيضاً ٦٠ عيادة طبية تخدم كافة التخصصات.

وقد تم الانتهاء من تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي، لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول لتكون كلية الطب بجامعة عين شمس مركزاً إقليمياً متميزاً.

كما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذي يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب والجراج متعدد الطوابق حيث جارى العمل به وسوف يتم وضع لوجو المستشفيات على السور، بالإضافة إلى عمل مشاية بطول ٤ متر بجانب السور.

وجار الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسي ومركز المناظير المجمعة ومركز الطب النفسي والعيادات الخارجية ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

من الجدير بالذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعاً، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیکی، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي، وكلية الطب.