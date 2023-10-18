رئيس جامعة كفرالشيخ يؤيد قرارات الرئيس السيسى بشأن رفض التهجير وإعلان الحداد

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي تأييده الكامل لقررات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، تأييده موقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، وأن يكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

و أشاد د. دسوقي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء .