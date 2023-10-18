عاجل
بايدن من تل أبيب: لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".. وقفة على سلالم الصحفيين تضامنًا مع غزة

جانب من مظاهرة الصحفيين
جانب من مظاهرة الصحفيين

 نظم عدد من الصحفيين وقفة على سلالم النقابة، تضامنًا مع غزة؛ مرددين هتافات: "الشعب يريد إسقاط فلسطين.. بالروح والدم نفديكي يا فلسطين.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية".

 

 وكانت نقابة الصحفيين نظمت لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

 

 وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

 

 وأكد أن إسرائيل دمرت أكثر من ٥ آلاف مبنى سكنى وأكثر من ١٣ ألف وحدة سكنية وتم تهجير أكثر من مليون مواطن من منازلهم كما دمرت ١٥ مستشفى تم تدميره بخلاف مستشفيات أخرى طالبوا بإخلائها.

 

 وأشار السفير الفلسطينى إلى أن الجيش الإسرائيلى طالب المواطنين بإخلاء حى الزيتون مما دفع الأهالى للاختباء والاحتماء بمستشفى الزيتون ولكنهم تفاجأوا ليلًا بقصف المستشفى بصاروخ إسرائيلى حديث كما تمت ملاحقة سيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدنى والعاملين بالمنظمات الدولية كما تم قصف المخازن اللوجيستية إلى جانب قصف النادى الأهلى بحى الشيخ رضوان.

مواد متعلقة

البلشي: فلسطين القضية الأولى لنقابة الصحفيين

السفير الفلسطيني بالقاهرة يُطالب بإنهاء الاحتلال على دولة فلسطين

حسين الزناتي: نقابة الصحفيين تتخذ كل الإجراءات دعمًا لحق الشعب الفلسطيني

نقيب الصحفيين: الإعلام الغربي ينتصر للجُناة على حساب الضحية

قابة الصحفيين ترصد انحياز الإعلام الغربي في تغطية العدوان على غزة

تاريخ الانتخابات الرئاسية فى مصر

تضامنًا مع فلسطين.. صحفيون ينظمون وقفة على سلالم النقابة

تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. الصحفييون يحرقون العلم الإسرائيلي بمقر النقابة
الجريدة الورقية