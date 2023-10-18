أمم أفريقيا 2024 صداع في رأس الدوري الإنجليزي

ستعاني أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من صداع جديد في مطلع عام 2024 بسبب خسارة عدد كبير من لاعبيه، والذي قد يصل إلى 48 لاعبًا.

وتستعد كوت ديفوار، لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للنسخة الـ34، خلال شهري يناير وفبراير من العام المقبل.

وستقام البطولة مع بداية الدور الثاني للدوريات، مما يتسبب في غياب عدد كبير من اللاعبين الأفارقة من مختلف الدوريات الأوروبية، خصوصًا الدوري الإنجليزي.

كأس أمم أفريقيا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية، عن غياب 48 لاعًبا من فرق البريميرليج بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

غيابات الفرق الـ6 الكبار

سيخسر الفرق الـ6 الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، أرسنال، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، تشيلسي، ليفربول، 9 لاعبين.

وسيخسر مانشستر يونايتد 3 لاعبين، وهم الأكثر تأثرا بين أبرز لاعبي المسابقة، وهم المغربي سفيان أمرابط، والتونسي حنبعل المجبري، والحارس الكاميروني أندريه أونانا.

أما أرسنال سيفقد كلًا من المصري محمد النني والغاني توماس بارتي، بينما لن يتواجد مع ليفربول النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح والنني

أما توتنهام هوتسبير فسيلعب دون السنغالي باب ماتار سار والمالي إيف بيسوما، فيما لن يتواجد السنغالي نيكولاس جاكسون مع تشيلسي.

فيما لن يتأثر مانشستر سيتي حامل اللقب، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد، من بين الفرق الـ20 المشاركة في البطولة القارية، إذ لا يوجد بين صفوفهم أي لاعبين أفارقة.

فرق الدوري الإنجليزي الأكثر تأثرًا بغياب لاعبيها

وسيكون نوتنجهام فورست هو الفريق الأكثر تضررًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كأس الأمم الأفريقية، حيث يفقد 7 لاعبين دفعة واحدة.

ويغيب عن نوتنجهام، النيجيري أولا أينا وتايوو أونيي، والسنغالي شيخو كوياتي وموسى نياكاتي، والثلاثي الإيفواري ويلي بولي وإبراهيم سنجاري وسيرج أورييه.

وهناك فريقان سيخسران 4 لاعبين، وهما شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد.

وسيلعب شيفيلد بدون المالي إسماعيل كوليبالي، والتونسي أنيس بن سليمان، والإيفواري بني تراوري، والجزائري ياسر العروسي.

في المقابل، يخسر الهامرز الجزائري سعيد بن رحمة، والمغربي نايف أكرد، والإيفواري ماكسويل كورنيه، والغاني محمد قدوس.

الجزائري سعيد بن رحمة

وسيخسر فولهام 3 لاعبين، وهم السنغالي فودي بالو توريه، والنيجيريان أليكس إيبوي وكالفين باسي، وهو نفس عدد اللاعبين الذي سيخسره كريستال بالاس، بسبب الغانيين جوردان أيو وجيفري شلوب، والمالي شيخ دوكوري.

بينما بورنموث يفتقد إلى الإيفواري حميد تراوري، والبوركيني دانجو واتارا، والغاني أنطونيو سيميونهو.

ومن برينتفورد، سيغيب عن الدوري، الكاميروني بريان مبيومو، والكونغولي يوان ويسا، والنيجيري فرانك أونيكا، ومن برايتون، كارلوس باليبا من الكاميرون، وطارق لامبتي من غانا، وسيمون أدينجرا من كوت ديفوار.

وبلاعبين فقط، سيتأثر بيرنلي بالمغربي أنس زروري والجنوب أفريقي لايلي فوستر، وإيفرتون بالسنغالي إدريسا جاي والمالي عبد الله دوكوري، ولوتون تاون بالبوركيني عيسى كابوري والكونغولي بيلي مبانزو، وولفرهامبتون بالجزائري ريان آيت نوري والمالي بوبكر تراوري.

المغربي أنس زروري

وأخيرًا، الفريق الأقل تأثرًا سيكون الذي يملك لاعبًا أفريقيًا واحدًا، وهو أستون فيلا مع لاعبه البوركيني برتران تراوري، مع عدم تأثر مانشستر سيتي ونيوكاسل.