اتحاد الصحفيين العرب يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المحاصر فى غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وإذ تواصل آلة الحرب الإسرائيلية كل جرائم الحرب من قتل وتدمير وحرق وهدم المباني والعمارات مستخدمة فى ذلك أشد الأسلحة الفتاكة والطيران ضد المدنيين العزل فان الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وتقديم قادتها للمحاكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد ارتكابها مجزرة العدوان الوحشي على مستشفى" المعمداني " فى غزة الذي استشهد خلاله أكثر من 1000 شهيد وجريح وذلك فى غارة للاحتلال الصهيوني مساء أمس على ساحة المستشفى بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.



ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيوني وضرورة كسر الحصار على غزة فورًا ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النازي خاصة بعد قطع المياه والكهرباء عن غزة.





وإذ يدعو اتحاد الصحفيين العرب جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين فى كل مكان لرفع صوتهم بإدانة المجازر الصهيونية فى قطاع غزة، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشية وإدانة مرتكبيها.





كما يدعو الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية، للتحرك على المستوى الشعبي لدعم الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة، كما يدعو المنظمات والقيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة وتجميع قواهم المادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني البطل.