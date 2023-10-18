ضبط 12 ديلر خلال حملة موسعة بجنوب سيناء

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (جنوب سيناء) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن جنوب سيناء



إذ تمكن ضباط المباحث من ضبط عدد (11) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات- كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة)وكذا ضبط (3 سلاح أبيض – ميزان حساس) بحوزة 12 متهما.

تنفيذ عدد (5) أحكام قضائية متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بشن عدة حملات بالميادين والشوارع بنطاق محافظة البحر الأحمر.

ضبط 114 قضية تسول

وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 114 قضية تسول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة أخرى، كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لطفل يقود سيارة أجرة «تاكسى» واصطدامه ببعض المارة بمحافظة الفيوم.

وتبين من التحريات، أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من "ربة منزل، وآخر فنى تكييف، بتضررهما من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بالإصطدام بالأولى وكريمة الشاكى الثانى وإحداث إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

على الفور تم ضبط مالك السيارة، ونجله «طالب»- مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالفيوم) وبسؤال والد الطفل قرر بأنه ترك السيارة وبداخلها نجله وحال عودته فوجىء بقيامه بقيادتها والإصطدام بالمجنى عليهن ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.