إتحاد الشركات يتبرع لشهداء غزة بـ 100 ألف جنيه

أعلن المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد المصري للشركات، عن تبرع مجلس إدارة الإتحاد بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح شهداء غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي ، وأن هذا المبلغ يعد رمزيا ولا يمثل ما نكنه من دعم ومساندة لأهلنا فى فلسطين المحتلة ، وأكد على إنطلاق فاعليات البطولة الدولية العربية للشركات غدا – الجمعة - بالمدينة الرياضية ببورسعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورؤساء الإتحادات العربية المشاركة في البطولة.

وتقرر إلغاء الحفل الفني الذي كان من المقرر أن يسبق الإفتتاح تضامنا مع ضحايا العدوان الغاشم ، وأن الدول المشاركة فى البطولة تمثل مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر فى منافسات خماسيات كرة القدم للصالات وكرة اليد وتنس الطاولة ويشارك فيها ٢٢ فريقا ، وسوف يعقد مؤتمرا صحفيا مساء الخميس يعقبه لقاء مع رؤساء إتحادات الشركات المشاركين في البطولة وتوزيع برنامج المسابقات علي الفرق.

ووافق الإتحاد علي إقامة البطولة ببورسعيد بعد نجاح تنظيم بطولة الشركات للعام السادس علي التوالي بالمدينة الباسلة والذى يتزامن مع إحتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد .