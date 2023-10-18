حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش في السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بدائرة قسم الشرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

واعترف المتهم بحيازته مخدر الحشيش للاتجار به وذلك بقصد ترويجه على عملائه والكسب غير المشروع منه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام شخص بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة نجحت قوات الأمن فى القبض على المتهم وتبين أنه عاطل ومسجل جنائيا، وضبط بحوزته على كمية من الحشيش وزنت 900 جرامًا -ما يقارب من كيلو - قبل ترويجها على عملائه.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

وتصل عقوبة الإتجار بالمخدرات في قانون العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.