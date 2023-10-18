محافظ الجيزة يتابع سريان مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالمحال والمتاجر

لليوم الرابع على التوالي، يواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية على السلاسل التجارية والهايبر ماركت بنطاق بولاق الدكرور والدقى في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.



وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة بأن القرارات تأتى فى إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين وتوفير مختلف السلع بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيرًا إلى أن نجاح أجهزة الدولة فى تخفيض الأسعار دليل على إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطنين وقدرتها على خوض التحديات لإعلاء مصلحة المواطن.



وأضاف المحافظ بأن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25% وهى سلع “السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز”، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تفعيلها منذ السبت الماضي.



وعقد راشد عددًا من اللقاءات مع المواطنين من المستفيدين من داخل المعارض والمنافذ، إطمأن خلالها على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لإحتياجاتهم، مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة فى سبيل تيسير معيشتهم وتوفير مختلف السلع خاصة الإسراتيجية منها بأسعار فى متناول الجميع.



شملت جوله المحافظ تفقد سلاسل الفرجاني وكازيون بشارعي الثلاثيني والعشرين بحي بولاق الدكرور وماركت خير زمان والهواري هايبر بشارع السودان بحى الدقى والعجوزة.



ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بإستمرار الرقابة وتكثيسف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ورصد أية حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الإحتكارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا، مشددا على مسئولى المحال والسلاسل بالإلتزام بوضع الأسعار الجديدة على مختلف السلع وتوفير الكميات المناسبة منها بصورة دورية لسد إحتياجات المواطنين وتلافى الازدحام.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد و رؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة ورئيس هيئة النظافة، ورئيس جهاز السرفيس ومدير مديرية التموين ومباحث التموين.