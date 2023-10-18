مظاهرات حاشدة بجامعة المنصورة للتنديد بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

الآلاف رددوا الهتافات ضد الكيان الصهيوني..

شهدت جامعة المنصورة، صباح اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضمت آلاف طلاب كليات الجامعة المختلفة للتنديد بالمجزرة البشعة التي أودت بحياة مئات الفلسطينيين بمستشفى المعمداني بقطاع غزة وحدادا على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في القصف المستمر على القطاع .

كلية التجارة

وتجمع الطلاب في ساحة كلية التجارة، مرددين هتافات تطالب بإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومن هذه الهتافات التي هزت ساحة الحرم الجامعي ( علّي وعلّي وعلّي الصوت ليه اخواتنا هناك بتموت، ويا رب يا كريم حرر لينا فلسطين، ويا شباب انضموا لينا اخواتنا ف غزة بينادونا.

موقف دولي

وقد تجمع آلاف الطلاب مرددين هذه الهتافات وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بموقف دولي عاجل لوقف هذه المجازر الاسرائيلية وتقديم قادة هذه المذبحة لمحاكمة دولية عاجلة بصفتهم من مجرمي الحروب .

التبرع بالدم

من جهة أخرى نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المجتمع المدني ومديرية الصحة بالدقهلية، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ الجرحى والمصابين.

وجاءت الحملة تحت شعار مسافة السكة من المنصورة إلى غزة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الطلاب يرددون الهتافات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي