أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء للمستهلك والجملة

سعر زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة استقرارًا ملحوظا، وخيم الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت شراء 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية، خلال الشهر الماضي.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء للجملة

زيت الطعام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 46,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47 ألف جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 45,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.