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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية العراقي يصل إلى جدة لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء إلى مدينة جدة لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

 

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ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة لـ3300 وأكثر من 13 ألف مصاب حتى الآن

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سوريا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

وذكرت وزارة الخارجية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وصل إلى مدينة جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث وقف العدوان العسكري للسلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كانت المملكة العربية السعودية قد دعت منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، تحذيرات من أن الوضع في غزة «يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال تيدروس، وخلال منشور على موقع إكس المعروف سابقًا باسم تويتر، إن إمدادات منظمة الصحة العالمية عالقة على الحدود لمدة أربعة أيام.

وأضاف: في كل ثانية ننتظر الحصول على المساعدات الطبية، نفقد أرواحًا، كما دعا إلى وقف العنف من جميع الأطراف.

ولفت إلى ضرورة السماح بإرسال الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة، حيث أشارت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إلى أن المستشفيات الفلسطينية تواجه نقصًا في الإمدادات الطبية.

ومنذ ساعات، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ردًا على القصف الذي استهدف مستشفى في غزة، أمس الثلاثاء، عبر موقع إكس «تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي».

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يكون حادث استهداف مشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة.

وأضاف بوتين: "ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.

وردت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على مزاعم إسرائيل حول قصف مستشفى المعمداني، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني.

وقالت حماس في بيان، إن الاحتلال قدم أكثر من رواية حول مجزرة المعمداني، موضحة أن قنبلة مجزرة المعمداني تزن 925 كيلو جراما منها 429 وزن المادة المتفجرة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأوضحت أن هذه القنبلة يمكن لها قتل كل ما هو محيط ضمن دائرة بقطر 800 متر.

وأكدت أن الاحتلال المسئول المباشر عن مجزرة المعمداني، لافتة إلى أن القوة النارية في مجزرة المعمداني أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال.

وأفادت حركة حماس بأن الاحتلال هدد بقصف مستشفى المعمداني مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر في قطاع غزة، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم في مجزرة المعمداني.

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