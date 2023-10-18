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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بايدن: حماس ارتكبت فظائع في تل أبيب وشجاعة الشعب الإسرائيلي مذهلة

بايدن
بايدن

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حركة حماس ارتكبت فظائع في إسرائيل، مؤكدًا: سنوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس. 

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن شجاعة وإقدام الشعب الإسرائيلي "مذهلة حقا"، مشيرًا إلى أن الأميركيين يشعرون بمصابكم.

 

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بايدن في مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتعانق الزعيمان بحرارة في إشارة إلى العلاقات الوطيدة بينهما.

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