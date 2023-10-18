شفاء الأورمان تنفذ مبادرة « كوني أقوي » للتوعية بسرطان الثدي بقنا

تواصل مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان فعاليات مبادرة "كونى أقوى" تزامنًا مع الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي للتوعية ضد مرض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض.

واختارت المستشفي محافظة قنا، وتحديداً منطقة حاجر خزام لإقامة الندوات التوعوية ضمن خطة تستهدف كل قرى ونجوع الصعيد فضلا عن الندوات التي تقام داخل المؤسسات الحكومية.



وقال الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، إنه يتم تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف المحافظات للمشاركة في شهر أكتوبر الوردي، الذى يعد شهر التوعية بسرطان الثدي، مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه، مؤكدا أن ذلك إيمانا من المستشفى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودورها المجتمعي فى خدمة محافظات الصعيد

وأشار محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة أورام الأقصر، إلى أن المستشفى تعمل على تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والعديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للمستشفى.