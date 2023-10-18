رئيس جامعة طنطا يلتقى ممثلى الأسر الطلابية والطلاب الوافدين بكلية الهندسة

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية بكلية الهندسة لمتابعة انتظام الدراسة بالكلية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقباله الدكتور أحمد نصر عميد كلية الكلية والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

خلال جولته حث رئيس الجامعة طلاب الكلية على المشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في تنمية مهاراتهم، ودعم روح الإبداع والتنافسية لديهم، مشيداً بدور أساتذة الكلية في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم المعرفية واكسابهم الخبرات التدريبة لدعم قدراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلى والدولي، مؤكداً على تميز كلية الهندسة بالجامعة في التصنيفات الدولية.

كما دعا رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي أطلقتها الجامعة تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما حرص رئيس الجامعة خلال لقائه مع ممثلي الأسر الطلابية والطلاب الوافدين على استطلاع أراءهم على الدعم المقدم لهم من ادارة الكلية وأكد الطلاب على تنوع الأنشطة الطلابية، وحرص إدارة الكلية الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لهم.