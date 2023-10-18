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حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد العام على أرواح شهداء المستشفى المعمداني بغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة لـ3300 وأكثر من 13 ألف مصاب حتى الآن

شهداء قصف الاحتلال
شهداء قصف الاحتلال على غزة

أعلنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 3300 شخص في قطاع غزة حتى الآن، وذلك حسبما أفاد موقع العربية.

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مدير مستشفى غزة الأوروبي: قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى وقرب بوابته

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وكان قد قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، أحمد جبريل إن الوضع الصحى فى غزة كارثى بسبب نفاد المواد الطبية والوقود.

 

وأضاف جبريل في تصريح لقناة "سكاى نيوز عربية" أن الوضع الصحي في غزة كارثي ويكاد أن ينهار بشكل كامل بسبب إخراج بعض المستشفيات عن الخدمة، فضلًا عن نفاد المواد الطبية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة "، مؤكدًا أن المستشفيات في قطاع غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمات. 

 

وأكد أنه لم يتم حتى اللحظة إحصاء عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة "، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على قطاع غزة وإيصال المساعدات.

 

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمى العام، لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلى، الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غــزّة فى فلسطين.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام فى جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

 

يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

 

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى "خسارة مأساوية في أرواح المدنيين".

 

وشددت الوزارة -في منشور لها على موقع "أكس " للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والتهدئة الفورية.

 

وأضافت الوزارة: "ندين بشدة الهجوم على مستشفى غزة والذي أدى إلى خسارة مأساوية للعديد من أرواح المدنيين"، حسبما نقلت صحيفة سايبريس ميل القبرصية.

 

وشددت الخارجية القبرصية على ضرورة عدم استهداف المرافق الطبية تحت أي ظرف من الظروف، واحترام القانون الإنساني الدولي بصورة دائمة ، مطالبة بالوقف الفوري للتصعيد.

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